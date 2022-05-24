俄继续打击乌军事目标

（早报讯）俄罗斯国防部说，俄军继续在顿巴斯地区打击乌克兰军事目标，并摧毁大量乌军运往顿巴斯地区的武器装备。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫周一（5月23日）说，俄军使用高精度远程海基导弹打击日托米尔州马林火车站，摧毁乌克兰武装部队第10山地突击旅转移至顿巴斯地区的武器和军事装备。俄军还使用高精度导弹打击了顿涅茨克地区的乌军指挥所、部队和武器装备集结点、弹药库等军事目标。俄防空部队在赫尔松州、哈尔科夫州和顿涅茨克地区击落了部分乌军战机和无人机。

美国国防部长奥斯汀23日称，约有20个国家提出向乌克兰提供更多军事支持的新计划。其中，丹麦将提供“鱼叉”导弹及配套发射器；另一些国家计划提供火炮弹药、坦克和其他装甲车辆，向乌克兰军队提供培训等。

俄乌2月24日全面爆发冲突，以美国为首的西方国家随后对俄罗斯实施了前所未有的广泛制裁，并向乌克兰提供了巨额的军事、经济和人道主义援助。

这场冲突发生至5月24日已满三个月，俄罗斯首席谈判代表22日说，莫斯科愿意恢复和平谈判，而继续谈判的主动权在基辅手中。

乌克兰总统办公厅主任安德烈·耶尔马克23日说，由于莫斯科加强了对顿巴斯地区的袭击，乌克兰不会同意任何涉及将乌领土交给俄罗斯的停战协议。耶尔马克强调，冲突“必须以乌克兰领土完整及完全恢复乌主权而告终”。