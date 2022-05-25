澳新外长26日访斐济 王毅同日出访太平洋八岛国

（早报讯）澳大利亚新外交部长黄英贤周四（5月26日）将访问斐济。在她出访的同一天，中国国务委员兼外交部长王毅也将到斐济和所罗门群岛等太平洋岛国进行访问。

路透社报道，黄英贤刚随澳洲总理阿尔巴尼斯到东京出席四方安全对话领导人峰会，周三（25日）一回国就宣布新行程，而且这次她将独自出访。

黄英贤说：“这次访问表明我们与斐济的关系以及对太平洋地区的重视。”她将与斐济总理姆拜尼马拉马（Frank Bainimarama）及其他斐济高级官员进行会晤。

正在美国进行访问的新西兰总理阿德恩在纽约的记者会中提到，新西兰欢迎各国到太平洋地区进行更多投资，但不支持使这个地区军事化，并敦促各国在区内活动保持透明度。她说，不仅是中国，美国也在寻求加强对太平洋地区的参与。

阿德恩说：“我们希望在共同关切的领域进行合作，例如气候和减缓暖化。”她说：“我们要争取高质量的基础设施投资，我们不要军事化。我们要的是和平与稳定，不希望紧张局势升级。”

王毅将于5月26日至6月4日访问八个太平洋岛国，除了斐济和所罗门群岛，他还会访问基里巴斯、萨摩亚、汤加、瓦努阿图、巴布亚新几内亚和东帝汶。

今年4月，所罗门群岛和中国正式签署《中所双边安全合作框架协》，被视为是北京的一次外交胜利。不过这引起澳洲、新西兰和美国的关切。有消息指所中协议将允许中国战舰在所罗门群岛停靠。所罗门群岛距离澳洲约2000公里。

白宫印太事务协调员坎贝尔4月22日率团访问所罗门群岛首都霍尼亚拉，与所国领导人进行了会面。根据白宫发表的声明，所罗门群岛总理索加瓦雷向美国代表团重申，依照所中签署的安全协议，中国不会在所罗门群岛设军事基地，不会有长期驻军，也没有军队力量投放。