白宫：太平洋岛国斐济 加入印太经济框架

（早报讯）美国白宫宣布，斐济成为“印太经济框架”（IPEF）第14个创始成员国，斐济也是第一个加入IPEF的太平洋岛国。

路透社报道，白宫于周四（5月26日）宣布这个消息时，中国国务委员兼外交部长王毅正在多个太平洋岛国进行访问，他的行程也包括斐济。

中美竞争日趋白热化，近日双方都将触角伸到太平洋。王毅于5月26日至6月4日到八个太平洋岛国访问，而上任没几天的澳大利亚新外交部长黄英贤也在26日到斐济访问。

白宫周四说，随着斐济的加入，现在IPEF的地理范围已经覆盖整个太平洋地区，14个创始成员国包括东北亚、东南亚、南亚、大洋洲和太平洋的国家。

美国国家安全顾问沙利文发表声明说，IPEF“致力于建立一个自由、开放和繁荣的印太地区”，并称斐济对应对气候变化提出了宝贵的意见。

另一名美国政府高级官员也说，斐济的加入使IPEF体现了这整个区域的多元性。

美国总统拜登5月23日在东京正式启动印太经济框架（IPEF），这是美国五年来参与亚洲经济事务的最重大举措。

在斐济之前，IPEF已有13个创始成员国，即美国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰、新加坡、印度尼西亚、泰国、越南、文莱、马来西亚和菲律宾。