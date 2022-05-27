忧所中签署协议影响 澳洲：本区域安全由本区域决定

（早报讯）正在斐济访问的澳大利亚外交部长黄英贤警告说，所罗门群岛和中国签署的安全协议恐会给整个太平洋地区带来影响。

路透社报道，黄英贤周五（5月27日）在斐济向媒体发表讲话时说，澳洲尊重太平洋岛国自行决定与谁进行合作，但澳洲对所罗门群岛和中国签署安全协议的后果感到担忧。

黄英贤说：“我们认为本区域安全应由本区域决定，这是重要的。”

她说：“世界已发生了变化，战略竞争变得更加激烈，国际规范受到了更多的干扰——俄罗斯入侵乌克兰就是一个例证。”

她说，澳洲希望与太平洋岛国“一起寻找解决方案”。

中国国务委员兼外交部长王毅也在黄英贤出访斐济的同一天启程到八个太平洋岛国进行访问，其中包括斐济和所罗门群岛。

王毅说，中国与所罗门群岛签署的安全协议合乎情理法，一切都在阳光下进行，并强调中国无意在所罗门群岛设立军事基地。他还说，对中所正常安全合作的任何干扰破坏都不可能得逞。

美国白宫周四刚宣布，斐济成为“印太经济框架”（IPEF）第14个创始成员国，斐济也是第一个加入IPEF的太平洋岛国。

白宫说，随着斐济的加入，现在IPEF的地理范围已经覆盖整个太平洋地区，14个创始成员国包括东北亚、东南亚、南亚、大洋洲和太平洋的国家。