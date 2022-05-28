斐济总理：我们最关心气候变化 不是地缘政治

（早报讯）斐济总理姆拜尼马拉马周六（5月28日）说，他和澳大利亚外交部长黄英贤的会谈“非常愉快”，强调斐济“最关心的是气候变化”。

路透社报道，姆拜尼马拉马在推特网页贴了一张他和黄英贤握手的照片，并附上贴文说：“斐济不是别人的后院，我们是太平洋其中一个成员国。”

他这句话似乎在暗批澳洲前总理莫里森。莫里森在澳洲联邦议会选战期间曾把太平洋岛国比喻为澳洲的“后院”。

姆拜尼马拉马还在推特上说：“我们最关心的不是地缘政治，而是气候变化。”

他还说，黄英贤此次到访是为了“巩固两国的Vuvale伙伴关系”。Vuvale是斐济语，意指友谊。

今年4月，所罗门群岛和中国正式签署《中所双边安全合作框架协》，被视为是北京的一次外交胜利。不过这引起澳洲、新西兰和美国的关切。有消息指所中协议将允许中国战舰在所罗门群岛停靠。所罗门群岛距离澳洲约2000公里。

黄英贤上任第一周就到斐济访问，显示澳洲对太平洋岛国的重视。在黄英贤到访斐济的首日，中国国务委员兼外交部长王毅也启程到八个太平洋岛国进行访问，其中就包括斐济和所罗门群岛。

白宫印太事务协调员坎贝尔4月22日率团访问所罗门群岛首都霍尼亚拉，与所国领导人进行了会面。根据白宫发表的声明，所罗门群岛总理索加瓦雷向美国代表团重申，依照所中签署的安全协议，中国不会在所罗门群岛设军事基地，不会有长期驻军，也没有军队力量投放。