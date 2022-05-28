普京警告西方供应武器或进一步破坏乌局势稳定

（早报讯）俄罗斯总统普京警告德国和法国领导人，不要增加对乌克兰的武器供应，否则可能进一步破坏乌克兰的局势稳定。但他说，俄罗斯愿意讨论如何使乌克兰有可能恢复从黑海港口的粮食运输，并愿意与乌克兰恢复对话。

普京周六（5月28日）与法国总统马克龙和德国总理朔尔茨通电话。克里姆林宫说，普京告诉马克龙和朔尔茨，继续向乌克兰供应武器是危险的，并警告说这么做“有进一步破坏局势稳定和加剧人道主义危机的风险”。

普京说，俄罗斯愿意与乌克兰恢复会谈。克里姆林宫指出，领导人的通话中特别关注了因俄罗斯方面而冻结的谈判状况。“普京总统确认俄方对恢复对话持开放态度。”

普京告诉两名领导人，俄罗斯准备帮助寻找不受阻碍的粮食出口方案，包括从黑海港口出口乌克兰的粮食。克里姆林宫说，俄罗斯化肥和农产品供应的增加，也将有助于缓解全球粮食市场的紧张局势，前提是需要取消对俄罗斯的相关制裁。普京近期也在与意大利和奥地利领导人的谈话中，提出这项要求。

俄罗斯和乌克兰占全球小麦供应的近三分之一，俄罗斯也是全球重要的化肥出口国，乌克兰是玉米和葵花籽油的主要出口国。

乌克兰和西方国家指责俄罗斯将入侵乌克兰造成的粮食危机当作武器，这使得谷物、食用油、燃料和化肥的价格飙升。俄罗斯将这种情况归咎于西方对它的制裁，以及对乌克兰港口的开采。