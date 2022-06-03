乌克兰总检察长：将儿童驱逐至俄罗斯或构成种族灭绝行为

（早报讯）乌克兰总检察长说，调查乌克兰战争罪案件的检察官正在审查关于自入侵以来，俄军将儿童强行驱逐到俄罗斯的指控，并说他们寻求建立种族灭绝的起诉书。

路透社报道，正在监督乌克兰多项战争罪调查的总检察长伊里娜·维内迪克托娃说，自2月24日俄罗斯入侵以来，有20多起关于强行将人民从乌克兰各个地区转移到俄罗斯的案件。

国际人道主义法将冲突期间强制大规模驱逐人民的行为归为战争罪。根据1948年的《灭绝种族罪公约》，“强行转移儿童”尤其符合灭绝种族罪的条件，是最严重的战争罪。这项公约将意图全部或部分消灭一个民族、族裔、种族或宗教团体的行为定为非法。

维内迪克托娃在一次访问中说，在俄罗斯的攻击下所造成的混乱和破坏中，重点关注儿童的转移，是获得符合严格的种族灭绝法律定义所需证据的最佳途径。乌克兰人权监察员柳德米拉·杰尼索娃在5月中旬说，俄罗斯在冲突期间重新安置了超过21万名儿童，这是基辅称被强行驱逐的120多万乌克兰人的一部分。

克里姆林宫发言人没有就维内迪克托娃的言论，以及俄罗斯境内的乌克兰人数发表评论。俄罗斯过去曾说，它正在向希望自愿逃离乌克兰的人提供人道主义援助。

俄罗斯塔斯社周一（5月30日）引述一名执法官员的话说：“超过155万名从乌克兰和顿巴斯领土抵达的人越过了乌俄边界，其中有超过25万4000名儿童。”