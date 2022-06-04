澳洲总理阿尔巴尼斯5日将访问印尼

（早报讯）澳大利亚总理阿尔巴尼斯将于星期天（6月5日）启程前往印度尼西亚访问三天，出席澳印领导人年会并会见印尼总统佐科。

两国领导人预计将重点讨论双边贸易和投资以及气候和能源合作事宜，以期拉进两国关系。

刚于上周上任的阿尔巴尼斯在选前承诺会把澳洲和印尼双边关系列为外交政策的优先事项。他周五（3日）发声明说：“印尼是最靠近我们的邻国之一，所以这也是为何我承诺会尽快访问。在我访问期间，我期待进一步建立两国关系，包括重振我们的贸易关系，并促进气候、基础设施和能源合作。”

随阿尔巴尼斯出访的澳洲高级官员包括外长黄英贤、贸易部长法雷尔（Don Farrell）和工业部长胡斯克（Ed Husic）。澳洲商界代表也会随行。

黄英贤说：“澳洲政府认真看待我们在东南亚地区的联系，这次访问表明了澳洲对印尼合作伙伴关系的重视。”

根据澳洲总理办公室发出的文告，澳印两国希望能推进《印尼—澳大利亚全面经济伙伴关系协定》（IA-CEPA），以及两国提出的2亿澳元（1.98亿新元）气候和基础设施基金。

IA-CEPA于2020年7月生效。这项贸易协定取消了澳洲对印尼99%的出口关税，并让年轻的印尼民众能更容易地前往澳洲工作或学习。不过，两国因冠病疫情严格落实边境管制，以致这项协定的成效大减。

阿尔巴尼斯此行也会和亚细安秘书长林玉辉会面。