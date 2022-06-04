乌克兰：唯有将俄军逼退到边境 否则谈判没有意义

（早报讯）乌克兰周六（6月4日）说，在俄罗斯军队尽可能被逼退到乌国边境前，与俄罗斯进行谈判没有意义。

综合外电报道，法国总统马克龙周五（3日）说，法国愿意担任俄乌两国之间的调解角色，以化解这场战事。

对此，乌克兰总统顾问波多利亚克告诉当地电视台：“直到我们收到全数的武器，加强我们的阵地，直到我们将俄军尽可能地推回乌克兰边境，否则进行谈判是没有意义的。”

自俄乌战事爆发以来，马克龙一直寻求与俄罗斯总统普京保持对话，还说西方不应该羞辱俄罗斯，这样才有可能通过外交途径达成解决方案。

乌克兰日前说，俄军已经占领了乌克兰约两成领土，目前乌军正从西方国家获取更强大的武器。

乌谈判代表阿拉卡米亚周五说：“我们的军队已经准备好使用（新武器）……然后我们可以从一个更强硬的立场，展开新一轮的谈判。”

另一方面，乌克兰领土防卫国际战队周六宣布，有四名外国军事志愿者阵亡。

当局透露，四人分别来自德国、荷兰、澳大利亚和法国，但没有进一步说明他们死亡的时间和具体情况。

据澳洲媒体报道，其中一名死者为47岁的澳洲男子奥尼尔（Michael Charles O'Neill）。面簿上的一篇致敬文章称，他“正在前线载走伤员”。