英女王庆登基70年 最后一日现身感谢民众

（早报讯）英女王伊丽莎白二世星期天（6月5日）在登基70年白金禧庆活动中的最后一天出现在白金汉宫的阳台上，并在民众的欢呼声中感谢他们的支持。

英女王当天身穿鲜艳的绿色衣服，与儿子和继承人查尔斯王储、孙子威廉王子和他的长子乔治王子一起出现时微笑着挥手。查尔斯的妻子卡米拉、威廉的妻子凯特和他们的两个孩子夏洛特公主和路易王子也出现在阳台上。

英女王伊丽莎白二世（左三）在登基70年白金禧庆活动中的最后一天，出现在白金汉宫的阳台上，查尔斯王储（左二）和妻子卡米拉（左一）也在场。（路透社）

1953年载着英女王前往威斯敏斯特教堂加冕的“黄金国宾车”（Gold State Coach）也出现在庆典上，这是20年来首次在公众面前出现。来自英国不同社区和整个英联邦的代表在街道上跳舞和游行，其他表演者则装扮成动物、修女、蛋糕架和女王在位期间每个年代的人。

英国从周四（2日）起一连四天，举行英女王登基70年白金禧庆活动。依照英国历史惯例，国王的生日为英国国庆日，英女王的生日为4月21日，但因伦敦4月气候欠佳，因此将英女王的官方诞辰日定在6月。

英女王星期天在一份声明中说：“如此多的人走上街头庆祝我的白金纪念日，我感到很谦卑，并深受感动。”她还说：“虽然我可能没有亲自参加每项活动，但我的心一直与你们同在；我仍然致力于在我的家人支持下，尽我所能为你们服务。”

英女王（左一）身穿鲜艳的绿色衣服亮相。威廉王子和妻子凯特和他们的三个孩子也出现在阳台上。（法新社）

白金汉宫说，英女王因在旅行和活动时身体不适，而得错过一些庆祝活动。

据英国《卫报》，英女王3日在白金汉宫观赏御林军阅兵式后感到不适，因此未出席在伦敦圣保罗大教堂举行的女王诞辰感恩崇拜。

96岁的英女王是英国史上在位时间最长的君主，也是迄今世上在位时间第三长的君主。

从1952年起，英女王走访超过100个国家，距离相当于环绕全球42周，创下英国君主史上另一项纪录。

共有14名英国首相在英女王手下任职，第一任首相是丘吉尔（1952年至1955年），到现任首相约翰逊。