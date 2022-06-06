泽连斯基赴顿巴斯地区前线视察

（早报讯）乌克兰总统办公室周一（6月6日）发布了总统泽连斯基视察卢甘斯克地区西部城市利西昌斯克前线的视频。

据半岛电视台6日消息，泽连斯基说，在与扎波罗热地区的军队会面后，他还访问了位于对抗俄军前线附近的两个城镇。

泽连斯基在5日夜间视频讲话中指出，“之后，我和我的办公室主任还去了东边。我们去了利西昌斯克和苏勒达尔（Soledar）。”

利西昌斯克位于卢甘斯克地区，苏勒达尔则位于顿涅茨克地区。上述两个地区都属于顿巴斯地区，而这正是俄罗斯在乌克兰东部地区的作战重点。

战事方面，乌克兰称，乌军在卢甘斯克地区的一场关键战役中击退了俄军，目前已重新控制北顿涅茨克的一半地区。

卢甘斯克州长盖代5日在社交媒体上说：“我们的武装部队已经清除了俄军占领的一半的工业中心。”他还说，在未来五天内，“重型火炮的炮弹数量将会大幅增加”。

乌克兰国家铁路公司负责人卡梅申5日说，当天上午俄军再次炮击乌铁路基础设施，四枚导弹击中位于基辅左岸的一汽车修理厂，一名铁路工人受伤。卡梅申说，客运列车的运行未受影响，因此没有就炮击事件发表公开声明。

此外，乌克兰总参谋部发布公告称，当地时间5日上午6时左右，俄空军从里海海域向基辅方向发射了五枚Kh-22导弹，其中一枚导弹被乌防空部队击落，其余四枚击中了基辅的基础设施。公告称因导弹引发的火灾已被控制，没有任何危险。

另一方面，在俄罗斯一家电视台5日播出的采访中，俄罗斯总统普京说，如果西方国家向乌克兰提供远程导弹，俄将“做出相应的结论并打击之前没有打击过的目标”。

他说，美国向乌克兰提供多管火箭炮系统“改变不了任何事情，只是尽可能地延长冲突时间”。乌军已经拥有类似武器，西方供应此类武器“只是为了弥补基辅方面的军事装备损失”。