印尼政府欲大幅调高婆罗浮屠佛塔门票价格引争议

（早报讯）印度尼西亚政府欲大幅调高婆罗浮屠佛塔门票价格的计划引发巨大争议。

据印尼美都新闻网周一（6月6日）报道，印尼海洋与投资统筹部长卢胡特5日说，政府计划将婆罗浮屠佛塔参观门票价格调整为外国游客每张票100美元（约137.80新元）、印尼本国游客每张票75万印尼盾（约71.40新元）。调整前，两类游客门票价格分别为25万印尼盾（约23.85新元）和5万印尼盾（约47.6新元）。

每日游客人数限定在1200人以内

卢胡特称这项举措旨在保护珍贵文化遗产，因为目前“佛塔表面岩石开始出现衰退和磨损现象”，印尼政府根据联合国教科文组织专家提出的建议后作出调整门票价格的计划，并将每日游客人数限定在1200人以内。

这项计划一经公布即引发印尼社会巨大争议。印尼国会第十委员会副主席阿卜杜勒（Abdul Fikri）6日说，大幅调高门票价格将会降低国内外游客将婆罗浮屠佛塔作为旅游目的地的兴趣。阿卜杜勒认为，婆罗浮屠佛塔不仅是一个旅游胜地，更是学生和公众学习知识的场所。

印尼国会议员戴迪（Deddy）质疑大幅提高婆罗浮屠佛塔门票的原因“似乎更倾向于商业化而不是遗产保护”，因为这项计划将游客是否被允许前往世界遗产地的区别定位于“富人还是穷人”。他认为，穷人买不起这么高的门票，尤其是和家人一起参观的时候。他问道：“难道穷人就没有权利欣赏婆罗浮屠佛塔吗？”

戴迪还列举了希腊雅典卫城、意大利斗兽场、埃及金字塔和印度泰姬陵等同为世界遗产的国外著名旅游景点门票价格来质疑印尼政府的提价计划。

婆罗浮屠是一座位于印尼中爪哇省的大乘佛教佛塔遗迹，距日惹市西北约40公里，建于九世纪。它与中国万里长城、印度泰姬陵和柬埔寨吴哥窟一起被誉为古代东方“四大奇迹”，联合国教科文组织已将它列为世界文化遗产名录。