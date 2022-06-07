俄：乌军须先除雷 两乌港口才可重启粮食运输

（早报讯）俄罗斯宣称，俄军在亚速海占领的两个乌克兰主要港口已准备好重启粮食运输，但基辅仍需在通往港口的周边排雷，才能恢复出口。

路透社报道，俄罗斯国防部长绍伊古周二（6月7日）说，别尔江斯克（Berdyansk）和马里乌波尔（Mariupol）港口已恢复运作。

绍伊古也说：“马里乌波尔港口的排雷工作已经完成。它已正常运作，并且已经接待第一批货船。”

俄罗斯在过去三个多月的战争中已夺取乌克兰大部分沿海地区，控制了黑海和亚速海，阻止了乌克兰的农业出口，并推高了粮食价格。

战事开始以来，俄罗斯封锁乌克兰南部港口，导致多达2200万公吨的粮食无法运出。乌克兰总统泽连斯基称，到秋季，这一数字可能上升到7500万公吨。

乌克兰和西方指责莫斯科将粮食供应武器化。俄罗斯将这种情况归咎于它宣称由乌克兰部署的水雷，以及西方国家对俄罗斯经济实施的制裁。

克里姆林宫发言人佩斯科夫说，乌克兰仍然需要对其海岸进行排雷，才能出口粮食。他说：“船只必须经由俄军检查，确保没有携带任何武器进港。在装载粮食后，我们将护送船只前往国际水域。”

据报道，联合国正在与土耳其、俄罗斯和乌克兰协商，开辟一条安全航运走廊，以缓解乌克兰战争爆发至今所引发的全球粮食危机。