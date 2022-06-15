消息：佐科或宣布内阁改组

（早报讯）《印度尼西亚时代报》引述消息人士的话说，印尼总统佐科将在周三（6月15日）下午宣布内阁改组，贸易相关部长职务预计会有人事调动。

路透社无法立即核实这一报道。

据悉，数名部长周二（14日）相继到总统府会见佐科，过去几天有关佐科将改组内阁的传闻甚嚣尘上。

周二见佐科的部长包括经济统筹部长艾尔朗加、贸易部长鲁特菲和农业事务与空间规划部长索菲安（Sofyan Djalil）。

非部长级官员包括国家使命党主席祖尔基弗里（Zulkifli Hasan）和前国民军总司令哈迪（Hadi Tjahjanto）周二也到总统府。

分析：贸易部长或撤换

分析人士认为，印尼政府在处理国内食用油危机方面承受不少压力，担任贸易部长的鲁特菲可能被撤换。

鲁特菲此前指控“棕榈油黑手党”破坏政府为遏制食用油价格所做努力。

印尼政府为抑制国内食用油价格飙升，4月28日起实施原棕榈油及其他棕榈油产品出口禁令。此举不仅打乱全球食用油市场，更激怒生计受影响的农民。

出口禁令实施三个星期后，印尼政府宣布取消禁令，随后再宣布重新实施“国内市场义务”（Domestic Market Obligation，DMO）规定，以确保国内的食用油供应充足。