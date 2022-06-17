拉夫罗夫：俄罗斯并非毫无污点 我们不为此感到羞愧

（早报讯）俄罗斯外交部长拉夫罗夫说，俄罗斯并非“完美无瑕”，“这就是俄罗斯”，“我们不会为此感到羞愧”。

俄罗斯入侵乌克兰近四个月以来，已造成成千上万平民死亡，许多城镇完全被夷为平地，数百万乌克兰人被迫逃离家园。但俄罗斯外交部长拉夫罗夫说，这与真相是有出入的。

拉夫罗夫周四（6月16日）接受英国广播公司（BBC）专访时坚称：“我们没有入侵乌克兰。这是一个特别军事行动，因为除了这样做，我们别无其他方法可以向西方解释，把乌克兰强拉进北约是一种犯罪行为。”

他还强调，乌克兰有纳粹分子。

自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，拉夫罗夫只接受过几个西方媒体访问。

拉夫罗夫重复了克里姆林宫的说法，即俄罗斯对乌克兰展开特别军事行动，是要对乌克兰“去纳粹化”。乌克兰总统泽连斯基是犹太人，拉夫罗夫此前为试图将泽连斯基与纳粹挂钩，声称希特勒“有犹太人血统”，引发轩然大波。

BBC记者史蒂夫·罗森伯格（Steve Rosenberg）向拉夫罗夫提及一份关于乌克兰切尔尼戈夫地区村镇亚希德内（Yahidne）的联合国官方报告。

根据这份报告，俄罗斯军队将亚希德内的360个居民包括74名儿童和五名残疾人士，强行扣押在一所学校的地下室里28天。地下室里没有厕所设施、没有水。其中10名年长者后来死去。

拉夫罗夫说：“非常遗憾。但是，国际外交官包括联合国人权事务高级专员、联合国秘书长和其他联合国代表正受到西方国家的施压。他们经常被利用，以放大西方散播的假新闻。”

拉夫罗夫还说：“俄罗斯不是毫无污点（squeaky clean）。这就是俄罗斯，我们坦然做自己，不会为此感到羞愧。”

指俄英关系已没有回旋余地

当被问及俄罗斯和英国的关系时，拉夫罗夫称，英国现已被列入俄罗斯的“不受欢迎国家名单”。

他说：“我不认为有任何回旋余地。因为（英国首相）约翰逊和（英国外长）特拉斯都公开表明，‘我们应该打倒俄罗斯，我们应该迫使俄罗斯跪下’。”

拉夫罗夫说：“好吧，那就这样吧。”

担任俄罗斯外长18年的拉夫罗夫和他的女儿已被西方制裁。俄罗斯是联合国安全理事会的常任理事国，美国指责拉夫罗斯谎称乌克兰是侵略者，对俄罗斯入侵乌克兰负有直接责任。