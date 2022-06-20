俄外交部召见立陶宛驻俄临时代办

（早报讯）俄罗斯外交部周一（6月20日）召见立陶宛驻俄罗斯临时代办，就立陶宛禁止俄罗斯向加里宁格勒州过境运输货物一事表达了抗议。俄罗斯要求立陶宛取消这项禁令，并保留采取回应措施的权利。

前一天，俄加里宁格勒州州长阿里汗诺夫发表视频讲话说，立陶宛禁止一些货物从俄罗斯其他地区转运至加里宁格勒州的行为非法。他说，立陶宛铁路部门早前通知加里宁格勒州铁路部门，因欧洲国家对俄实施制裁，6月18日起，立陶宛将限制一些货物从俄其他地区经立陶宛运向加里宁格勒州。

对于立陶宛这项举措的影响，阿里汉诺夫称：“据我方估计，这占加里宁格勒州和俄罗斯其他地区之间货物运输种类的40%至50%，包括建筑材料、水泥和金属。”

加里宁格勒州是俄罗斯最小的州，位于俄罗斯的最西边，南邻波兰、东北部和东部与立陶宛接壤，与俄罗斯本土不相邻，是俄罗斯的一块飞地。过去，加里宁格勒州与俄罗斯本土之间的运输主要通过陆路、空路和海路进行，陆上通过铁路和公路相连，而且加里宁格勒州两条主要的铁路均过境立陶宛，货物运输以铁路为主。

在欧盟对俄实施制裁后，俄罗斯飞机已无法飞越欧盟空域，现在立陶宛禁止俄罗斯货物过境运输，无疑给加里宁格勒州的物资供应制造了巨大的困难。