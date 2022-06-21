土耳其将与各方力保乌克兰粮食出口

（早报讯）土耳其总统埃尔多安周一（6月20日）与联合国秘书长古特雷斯通电话时说，土耳其将与各方共同努力保障乌克兰粮食出口。

新华社报道，据土耳其总统府发表的声明，埃尔多安与古特雷斯通电话讨论乌克兰粮食出口问题。埃尔多安说，土耳其将继续与有关各方共同努力，确保乌克兰粮食通过黑海航道安全出口，这将“有效避免全球粮食危机”。

埃尔多安还说，他将继续敦促俄乌两国重启和平谈判，通过外交手段结束冲突。

乌克兰是粮食出口大国，乌克兰危机引发对全球市场粮食供应不足的忧虑。乌克兰方面指责俄罗斯封锁乌克兰港口，俄罗斯否认干扰乌克兰出口，反指乌克兰在黑海布设大量水雷，危及航行安全。俄罗斯总统普京6月3日说，国际粮食短缺问题早在俄国开展特别军事行动前就已经出现，西方对俄制裁只会使国际粮食和化肥供应短缺继续恶化。

乌克兰将于7月开启新的收割季。乌克兰谷物协会日前警告，如果乌克兰依然不能通过黑海运出粮食，由于仓储能力不足，乌克兰将有大量玉米无法收割。

6月以来，联合国就乌克兰粮食出口与土耳其和俄罗斯进行了一系列磋商。土耳其外长恰武什奥卢最近提出，可以在不清除水雷的情况下，根据标出的水雷位置绕开，为乌克兰敖德萨等黑海港口设立安全航道。

在俄罗斯入侵乌克兰之前，乌克兰主要通过黑海各港口外运粮食，由于港口已经停运，所有粮食无法运出。