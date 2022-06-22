回应俄对立陶宛的威胁 美称北约承诺“坚如磐石”

（早报讯）立陶宛封锁从俄罗斯到加里宁格勒飞地的铁路走廊，俄罗斯恫言很快将采取报复行动。对此，美国强调坚定支持立陶宛，并提醒莫斯科，北约对立陶宛的承诺“坚如磐石”。

法新社报道，关于立陶宛禁止经立境内铁路向俄飞地加里宁格勒州转运货物，俄外交部周二（6月21日）召见欧盟驻俄罗斯外交使团代表，对立陶宛铁路“禁运令”提出抗议，认为此举违反了欧盟相关法律和政治义务，并导致紧张局势升级。

美国国务院发言人普赖斯同日说：“我们支持我们的北约盟友，我们支持立陶宛。”

他说：“特别是我们对北约第五条款的承诺——攻击我们一个成员，等于攻击我们全体成员。美国对这项条款的承诺坚如磐石（ironclad）。”

第五条款（Article V）是北大西洋公约的关键部分，要求签署国承诺“针对任何一个成员国发动的武装攻击，应被视为是对全体成员国发动的武装攻击”，

立陶宛铁路运输部门6月17日通知加里宁格勒州铁路部门，从18日起停止为俄罗斯向州内运输被欧盟列入制裁清单的商品提供过境服务。这项禁令涵盖加里宁格勒州和俄其他地区之间运输货物种类的40%至50%，包括建筑材料、水泥、金属等。

俄罗斯外交部21日召见欧盟驻俄罗斯外交使团代表，对立陶宛铁路“禁运令”提出抗议，要求立即恢复加里宁格勒过境货物运输，否则俄方将采取报复措施。

加里宁格勒州人口约50万，是俄罗斯在波罗的海沿岸的飞地，也是俄波罗的海舰队总部。此地同波兰与立陶宛接壤，距离莫斯科约1300公里，货物进口主要依靠铁路。