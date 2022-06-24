欧盟正式授予乌候选国地位 泽连斯基：乌克兰的未来在欧盟

（早报讯）欧盟周四（6月23日）正式授予乌克兰欧盟候选国地位，这个牵动地缘政治的大胆动作因俄罗斯入侵乌克兰而起，基辅和布鲁塞尔誉之为“历史性的时刻”。

路透社报道，除了乌克兰，摩尔多瓦也在布鲁塞尔举行的欧盟峰会上正式成为欧盟候选国。虽然两国或需要10年以上时间才能取得欧盟成员国资格，但这仍象征欧盟有意与前苏联地区深化关系。

乌克兰总统泽连斯基在推特上说：“乌克兰的未来在欧盟。”

欧洲理事会主席米歇尔也在推特上说：“这是一个历史性的时刻。我们将一起共创未来。”

俄罗斯长期以来反对乌克兰与欧盟及北约等西方组织建立更密切的联系。欧盟领导人授予乌克兰欧盟候选国地位，料将激怒试图主宰乌克兰的俄罗斯。俄军入侵乌克兰四个月来仍面临艰巨挑战。

外交官认为，要达到加入欧盟的标准至少需要10年或更长时间。在乌克兰和摩尔多瓦之前，土耳其、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、北马其顿和黑山已获得欧盟候选国地位。这五个国家已等待多年，目前仍未正式加入欧盟。

但欧盟委员会主席冯德莱恩说，她相信乌克兰和摩尔多瓦会尽快采取行动，实施必要的改革，以达到欧盟的要求。

乌克兰顿巴斯地区两座城市的战斗已来到关键时刻。泽连斯基在周四早前发布的视频讲话中，敦促乌克兰盟友加快提供更多重型武器，“我们必须解放我们的土地和取得胜利，必须加快行动，我们需要更快获得武器。”