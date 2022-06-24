乌向欧洲人权法院起诉俄 大规模严重侵犯人权的战争

（早报讯）乌克兰周四（6月23日）正式向欧洲人权法院对俄罗斯提起诉讼，这一象征式举动旨为结束“俄罗斯在乌克兰进行大规模和严重侵犯人权的战争”。

路透社报道，鉴于俄罗斯议会已批准两项终止欧洲人权法院在俄罗斯管辖权的法案，乌克兰的起诉在实质上来说没有机会取得成功。

乌克兰司法部在一份声明中称，根据《欧洲人权公约》，俄罗斯入侵乌克兰是非法行动。

声明说：“我们请求法院裁定俄罗斯的行为是有史以来，最明目张胆、最严重且持续违反《公约》，并以同样前所未有的规模给予我们公正的裁决。”

乌克兰司法部的起诉书内容涵盖了俄乌战争的第一阶段，即2月24日至4月7日。4月7日是俄军从基辅周围地区和乌克兰其他北部城市有效撤出地面部队的日期。

乌克兰司法部说，接下来提交的起诉书将涵盖4月7日后发生的事件。

莫斯科否认乌克兰和西方对俄军在俄乌战争期间侵犯人权的指控。

根据俄罗斯法律信息网站发布的相关文件，俄罗斯停止执行欧洲人权法院3月15日后作出的判决，欧洲人权法院的判决也不再作为俄法院重审案件的依据。此外，为保障俄公民权利，在2023年1月1日前，俄总检察院仍可根据欧洲人权法院在2022年3月16日前作出的决定向相关申请人支付赔偿金。

5月18日，俄国家杜马（议会下院）一读通过两项法案，规定俄不再执行欧洲人权法院3月16日后作出的判决，也不再将欧洲人权法院判决作为俄法院重审案件的依据。根据二读时议员提出的修正案，日期从3月16日改为3月15日，即俄递交退出欧洲委员会申请的日期。

俄罗斯3月15日宣布启动退出欧洲委员会和《欧洲人权公约》程序。俄外交部在声明中说，北约与欧盟国家恶意利用其在欧洲委员会的多数地位，将这个组织变成反俄工具，拒绝平等对话。在当前条件下，俄方不会留在欧洲委员会。