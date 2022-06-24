阿富汗官员称地震搜救行动已经结束

（早报讯）阿富汗要求国际社会提供救援物资，但当局在地震发生后仅两天就宣布结束在偏僻东南山区的搜救行动。

阿富汗灾难应对部发言人哈卡尼周五（6月24日）接受路透社采访时说，地震至今已造成千余人死亡，约2000人受伤，其中一些人伤势严重，一些人则只是皮外伤。地震还导致一万多房屋局部或全部损毁。

哈卡尼还说，搜救行动已经结束。

媒体不时报道，一些长时间被埋在废墟下的人被搜救人员拉出来时仍有气息。哈卡尼没有解释为什么阿富汗当局在地震发生约48小时就叫停整个搜救行动。

另外，哈卡尼也提到，阿富汗没有足够的关键物资来救治伤员。他说：“我们卫生部没有足够药物，我们需要医疗援助和其他必需品，因为这是一场大灾难。”

日本、韩国、台湾和阿拉伯联合酋长国周四已计划派救援队到阿富汗。来自巴基斯坦的救援物资已通过陆路边界运往灾区。

与阿富汗塔利班关系紧张的印度也出动了两趟航班，通过国际救援机构把27吨物资运到阿富汗。

当地时间6月22日凌晨1时24分（新加坡时间22日清晨4时54分），阿富汗东部靠近巴基斯坦边境地区发生5.9级强烈地震，震中位于阿富汗东部霍斯特省首府霍斯特市（Khost）西南44公里处，震源深度51公里。这是阿富汗近20年来伤亡最惨重的地震。