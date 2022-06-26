欧盟对俄国黄金禁运持谨慎态度

（早报讯）欧盟星期天（6月26日）对七国集团（G7）成员国禁止进口俄罗斯黄金的计划作出谨慎的回应，并称在跟美国一起合作对俄罗斯石油价格设限前，欧盟须对情况有更多确切的把握。

七国集团领导人星期天起在德国举行为期三天的峰会，美国总统拜登会前在推特发文称，七国集团将禁止进口新开采或提炼的俄罗斯黄金。黄金是俄罗斯继能源之后的第二大出口商品，是俄国重要的收入来源。据白宫的数据，俄罗斯黄金占2020年全球所有黄金出口约5%，俄罗斯九成的黄金产出流向七国集团国家，当中主要是英国。

欧洲理事会主席米歇尔对英国、美国、日本和加拿大提出的俄罗斯黄金禁运计划持谨慎态度。

米歇尔在七国集团领导人抵达会场后的记者会上说：“关于黄金禁运，我们将更深入地研究细节，看看有没有可能以针对俄罗斯经济的方式，而不是以针对我们自己的方式来实施黄金禁运。”

欧盟也对美国推动石油价格上限或“价格例外”措施，以限制莫斯科能源收入的做法持保留意见。欧盟计划从今年底开始禁止进口大部分俄罗斯石油。

价格例外措施可以通过一个机制，限制或禁止为超过一定数额的俄罗斯石油运输提供保险或融资。它可以防止正在与高粮食和能源成本作斗争的低收入国家受到波及。

米歇尔说，七国集团领导人将讨论一个技术机制，通过与石油和出口保险有关的服务，来达到制定油价上限的效果。

米歇尔说：“我很谨慎，我们已经准备好商讨细节。我们准备与伙伴一起作出决定，但我们要确保我们的决定将（对俄罗斯）产生负面影响，而不是对我们自己产生负面影响。”