俄罗斯自1918年来首次外债违约

（早报讯）西方对俄罗斯的制裁导致俄罗斯向海外债券人的支付途径被关闭，俄罗斯星期天（6月26日）出现自1918年以来的首次外汇主权债务违约。

彭博社报道，几个月来，俄罗斯一直通过各种方法绕过入侵乌克兰后被实施的各种制裁。但在星期天结束时，俄罗斯5月27日到期的约1亿美元（约1.38亿新元）应付利息的宽限期也宣告结束。错过这个截止日期被视为债务违约。

在经济、金融、政治领域，俄罗斯正处处受到国际社会排挤。自3月初以来俄罗斯的欧洲债券价格低迷、央行外汇储备仍被冻结、俄罗斯大银行与全球银行体系的联系也被切断。

不过，由于俄罗斯经济和市场已受到伤害，这次违约在很大程度上只是象征性的，对于正在艰难应对双位数通胀以及数年来最严重经济萎缩的俄罗斯人来说，关系也不大。

莫斯科坚决反对被定性为违约，称其有资金支付任何账单，无法支付相关款项都是被逼的。莫斯科也试图扭转困境，上周宣布将以卢布偿还400亿美元未偿付主权债，批评西方制造“不可抗力”局面。

Loomis Sayles＆Company LP高级主权分析师马利克说：“这是非常非常罕见的情况，一个原本有能力偿付的政府被外部政府逼迫发生违约。”

正式宣告违约的声明通常由评级机构发出，但欧洲的制裁已导致它们撤销对俄罗斯实体的评级。根据星期天宽限期结束的债券的相关文件，如果25％的债券持有人认同发生了“违约事件”，持有人也可自行做出宣告。

随着宽限期的结束，市场关注点将转向投资者下一步会怎么做。

债券文件显示，支付日期三年后相关诉求才会失效。

野村研究所经济学家木内登英说：“多数债券持有人将持观望态度。”

1998年俄罗斯爆发金融危机、卢布崩盘时，时任总统叶利钦政府的400亿美元内债曾发生违约。俄罗斯上一次发生外债违约要追溯到一个多世纪前的1918年，当时列宁领导下的前苏联拒绝承认沙皇政权时期遗留下来的惊人债务。