荷兰人夏季出游 拒让乌难民独自留在家中

（早报讯）荷兰市政当局在为乌克兰难民涌入收容所做准备，因为当地居民不愿在夏季出游时让他们独自留在自己的住所。

据荷兰媒体NU.nl网站星期天（6月26日）报道，一名参与难民接收工作的人员说：“猫去宠物旅馆，乌克兰人去收容所。是的，这是残酷的现实。”

消息指出，约1200名难民居住在私人住所，但当地居民已开始询问政府，以了解接下来要如何处理。即将去休假的荷兰人说，不想让乌克兰人独自留在自己家中。

据Hollands Midden地区安全部门消息，从接收家庭返回收容所的乌克兰难民越来越多。这不仅是家中缺乏自由空间导致，也是接收家庭与难民之间问题加剧的结果。

乌克兰难民与欧洲难民接纳国的关系不断出现问题。英国媒体Berkshire Live24日报道称，英国伯克希尔郡雷丁镇的居民要求将乌克兰难民赶出他们的家园。

英国首相约翰逊23日称，不排除非法入境的乌克兰难民或被驱逐到卢旺达。英国和卢旺达于4月13日签署一项移民协议。根据这个为期五年的试行计划，部分非法进入英国的难民会被送到卢旺达，在那里申请庇护。他们可能会获得永久难民身份定居在卢旺达。

联合国难民事务高级专员格兰迪6月20日批评英卢两国签署的协议是“完全错误的”，并强调英国是《关于难民地位公约》的签署国，试图“输出”责任，“与有关责任和国际责任分担的所有理念都背道而驰”。