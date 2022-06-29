小麦价格飙升将使数百万人面临营养不良风险

（早报讯）联合国粮食及农业组织（FAO）和经济合作与发展组织（OECD）周三（6月29日）说，导致小麦出口停滞的俄乌战争将使全球价格在2022/23年度保持高位，使数百万人面临营养不良的风险。

路透社报道，俄罗斯和乌克兰是世界第一和第五大小麦出口国，分别占全球销量的20%和10%。但俄罗斯入侵乌克兰以及亚速海和黑海的封锁，几乎停止了小麦出口。

FAO和OECD指，乌克兰的粮食出口仅占产能的20%，因为铁路和公路等替代渠道的效率不如海运。

上述机构预测表明，如果乌克兰完全丧失出口能力，2022/23年度的小麦价格可能比战前水平高出19%。此外，若加上俄国出口减半，小麦价格可能会上涨34%。

OECD秘书长科尔曼说：“粮食安全面临压力，尤其对最脆弱的群体而言，后果将是可怕的。”

FAO针对另一项研究中指出，如果俄罗斯出口受到影响，2022/23年全球营养不足人数将增加约1%，相当于约800万至1300万人，具体人数取决于出口减少严重程度。

根据模拟情景，若乌克兰和俄罗斯在2022/23年和2023/24年继续出现严重的出口短缺情况，并假设没有全球产能的应对措施，2023/24年营养不良人数可能将增加近1900万。