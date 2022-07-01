美官员：中国没有为俄在乌克兰的战争提供军备物资

（早报讯）美国高级官员称，中国没有为俄罗斯在乌克兰的战争提供军事装备或协助俄罗斯规避制裁，并强调，美国日前公布的黑名单是针对特定的中国公司，不是针对中国政府。

美国商务部6月28日宣布把六家企业列入实体清单，严格限制它们获取美国技术与产品的能力，指这些公司在俄罗斯入侵乌克兰前就向被列入黑名单的俄罗斯实体与受制裁方提供军事支持，并仍继续根据合同供货。

美国商务部一官员星期四（6月30日）接受路透社采访时说：“中国没有为俄罗斯提供物资支持。我们针对的是持续为俄罗斯进行回填（backfill）活动的实体，属正常业务执法行动。”

要求不具名的这名官员进一步说：“我们没有看到中华人民共和国有系统地（帮助俄罗斯）规避制裁，或向俄罗斯提供军备。”

被美国商务部列入黑名单的六家企业有五家在中国，分别为香港的世捷达物流有限公司（World Jetta Logistics）、信诺电子有限公司（Sinno Electronics）、金派科技(香港)有限公司（King Pai Technology）、维科电子有限公司（Winninc Electronic）及柯奈柯特电子有限公司（Connec Electronic）；另有一家是乌兹别克斯坦企业。