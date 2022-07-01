俄发射导弹击中乌克兰黑海附近公寓和度假村 19人死

（早报讯）俄罗斯星期五（7月1日）在乌克兰黑海港口敖德萨（Odesa）附近发射导弹，击中一栋公寓大楼和一个度假村，造成至少19人死亡。

路透社报道，星期五凌晨1时左右，乌克兰西南部别尔哥罗德-德涅斯特罗夫斯基地区（Bilhorod-Dnistrovskyi）一个社区的一栋公寓大楼遭导弹击中；在这栋14层楼高的公寓大楼中，至少有16人遇难。

乌克兰紧急部门公布的图像显示，消防人员正在公寓大楼的一堆废墟中寻找幸存者。附近居民也到现场帮忙展开搜救工作。

敖德萨地区紧急部门官员布达连科告诉当地电视台，已有41人获救，救援人员正在寻找可能受困于建筑中的其他人。出事的公寓大楼共住有152名居民。

当地政府发言人说，导弹还袭击附近的两个度假营地，造成至少三人死亡，包括一名儿童。

近来俄罗斯加大对乌克兰的远程攻击，包括这次俄军使用远程导弹对敖德萨发动袭击。

莫斯科声称它们针对的是军事目标，基辅则指这些袭击构成战争罪。一名乌克兰将军星期四（6月30日）说，俄罗斯可能在试图攻击军事目标，但事实是它们正在通过向人口稠密的地区发射了不准确和过时的导弹造成平民丧命。

克里姆林宫发言人再次否认俄军针对平民展开攻击。