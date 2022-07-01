保加利亚宣布驱逐俄外交官 俄大使称将要求关闭驻保使馆

（早报讯）保加利亚近日宣布将驱逐70名俄罗斯外交官，俄国驻保加利亚大使米特罗法诺娃星期五（7月1日）说，将要求俄罗斯关闭驻保加利亚大使馆。

路透社报道，保加利亚总理佩特科夫星期二（6月28日）宣布将驱逐70名俄外交官员，指他们涉嫌从事间谍活动。

特罗法诺娃周四（30日）向保加利亚下最后通牒，要求保加利亚在周五前收回这项决定，否则俄国将关闭当地大使馆。

俄罗斯驻保加利亚大使米特罗法诺娃（Eleonora Mitrofanova）在致保加利亚人民的声明说，“很可惜，我们向保加利亚外交部的呼吁被无视了……我打算尽快向俄罗斯领导人提呈关闭俄国驻保加利亚大使馆的问题”。

她还说，俄罗斯若关闭驻保加利亚大使馆，将不可避免地导致保加利亚也会关闭驻俄大使馆。

佩特科夫周五拒绝了特罗法诺娃的要求，但呼吁俄政府收回最后通牒，指两国保持外交渠道通畅至关重要。他说，尽管将驱逐上述俄外交官，但当地仍还有43名俄外交官员，而保加利亚驻俄外交官则有12人。

他说：“两国之间的外交关系应该继续下去……但任何国家都不应该认为，某些外交官可以向独立和自由的保加利亚发出最后通牒。”

据俄国媒体报道，克里姆林宫发言人说，俄罗斯外交部将研究此事，并将在必要时向总统普京汇报。