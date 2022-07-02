乌克兰要求土耳其扣押运载乌谷物的俄货船

（早报讯）根据乌克兰官员和路透社看到的一份文件，乌克兰已正式要求土耳其扣押涉及非法出口乌克兰谷物的货船“芝贝克·霍利”号，并逮捕船上人员。

乌克兰外交部一名官员说，悬挂俄罗斯旗帜的芝贝克·霍利号（Zhibek Zholy）运载了一批乌克兰谷物，这批谷物来自被俄罗斯占领的别尔江斯克港（Berdyansk）。

这名官员援引乌克兰海事管理局收到的信息称，载重吨位达7146的芝贝克·霍利号装载了来自别尔江斯克的约4500吨谷物。这批谷物是属于乌克兰的。

另根据乌克兰总检察长办公室6月30日发给土耳其司法部的一封信，芝贝克·霍利号从别尔江斯克“非法出口乌克兰谷物”。信中称这艘船把7000吨谷物运到土耳其西北部城镇卡拉苏（Karasu），货运量比乌克兰外交部官员说的还要大。

乌克兰总检察长办公室要求土耳其“对这艘货船进行检查，扣押谷物样本进行鉴定，并要求提供谷物的位置信息”。信中称，乌克兰准备与土耳其当局展开联合调查。

克里姆林宫星期五（7月1日）没有立即对报道作出回应。土耳其外交部也没有立即回复置评请求。

总部设在哈萨克斯坦的KTZ Express向路透社证实芝贝克·霍利号是它的船，以“光船租船”（Bareboat charter）方式出租给俄罗斯公司Green-Line，不违反任何制裁。所谓光船租船是指船舶所有人提供的是空船，承租人要自己安排船长、配备船员，负责船员的给养和船舶。

克里姆林宫此前否认俄罗斯盗窃乌克兰谷物。