英国大奖赛翻车 中国F1车手周冠宇无恙

英国F1大奖赛当地时间7月3日下午开跑，旋即发生恐怖连环撞车事故。中国车手周冠宇的赛车在发车阶段被撞飞倒滑出赛道，撞上几十米外的观众席围栏，所幸他事后意识清醒安然无恙，还能在社交媒体发自拍照报平安。

周冠宇是中国史上首位F1正式车手，效力于阿尔法罗密欧（Alfa Romeo）车队。在新加坡时间7月3日晚10时开始的赛事中，周冠宇身后的法国车手加斯利（Pierre Gasly）在发车阶段顶到右侧的英国车手拉塞尔（George Russell），导致拉塞尔撞上周冠宇，周冠宇车体被撞至飞起、翻滚、倒滑出赛道，再撞上观众席围栏。

救援人员救出周冠宇后，把他送往赛场的医疗中心接受评估，所幸官方后来证实他平安无事。

周冠宇事后在社交媒体上传自拍照报平安：“我没事，一切都无大碍，今天Halo救了我，感谢大家的慰问。”

周冠宇所说的“Halo”（意为光环），指的是F1在2018年，为方程式车赛引入的车手头部保护装置。它能保护车手免受飞行杂物伤害，而且一旦发生碰撞，能避免车手头部受撞击物伤害。因为外观独特，很多车迷将它戏称为“人字拖”。

因为它的长相，很多车迷将“Halo”保护装置戏称为“人字拖”。（路透社）

测试表明，Halo在车对车碰撞的情况下，能够承受的静态负荷是赛车重量的15倍，能够显著降低潜在伤害。Halo重达七公斤，但能承受重达1万2000公斤的负荷，F1官方形象地形容它能承受一辆双层巴士的重量。