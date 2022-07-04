卢甘斯克州长：俄军下一目标是占领顿涅茨克州

（早报讯）乌克兰卢甘斯克州州长盖代说，俄罗斯控制卢甘斯克州后，接下来的目标是占领顿涅茨克州。

盖代星期一（7月4日）接受路透社访问时预计，顿涅茨克州的斯拉夫扬斯克市（Sloviansk）和巴赫穆特市（Bakhmut）将受到俄军猛烈攻击，因为俄罗斯试图控制整个顿巴斯地区。

乌克兰军队从卢甘斯克州的利西昌斯克市（Lysychansk）撤离后，俄军已经完全控制了卢甘斯克州。盖代称，两军仍在两个小村庄持续战斗。

盖代说：“失去卢甘斯克州令人痛心，因为这是乌克兰的领土。对我来说，这很特别，因为这是我出生的地方，我也是这个州的领导人。”

“从军事上来说，离开阵地是不好的，但也没什么要紧的。我们必须赢得这场战争，而不是为利西昌斯克而战。这很心痛，但我们还没输掉这场战争。”

他解释，从利西昌斯克撤离是有序展开的，对于挽救可能被俄军包围的乌克兰士兵是必要之举。

盖代认为，俄军不会把所有军力调到某个前线，因为他们必须守住防线。他说：“如果他们离开阵地，我们的部队就可以进行某种反攻。”

俄罗斯2022年4月初放弃对乌克兰首都基辅的进攻后，将军事行动集中在顿巴斯地区，包括卢甘斯克州和顿涅茨克州，那是乌克兰东部的工业重镇。自2014年以来，亲俄的乌克兰分离主义分子一直在那里与乌克兰政府军作战。