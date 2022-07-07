俄外长飞抵印尼出席G20外长会议

（早报讯）俄罗斯外交部长拉夫罗夫星期四（7月7日）飞抵印度尼西亚峇厘岛参加二十国集团（G20）外长会议，预计这场会议将离不开讨论俄乌冲突引发的紧张局势。

G20外长聚集在东道国印尼举行会谈，为期两天的会议将在星期五（8日）结束。受到地缘政治压力和归咎于战争的全球粮食危机冲击，印尼今年一直在努力平衡运作这场全球峰会。

这场会议将着重讨论能源和粮食安全。俄罗斯被指通过封锁乌克兰的粮食运输来挑起全球粮食危机和加剧通货膨胀。俄罗斯称，它准备为粮食出口不受阻碍提供便利。

各国外交官星期四抵达峰会举办地峇厘岛的努沙杜阿（Nusa Dua）地区，当地安保工作十分严谨。

德国外交部长贝尔伯克在抵达峇厘岛之前说，鉴于俄罗斯在乌克兰的战争，决不允许俄罗斯将G20会议作为一个平台。她在一份声明中说：“将确保国际法得到尊重和遵守，符合我们所有人的利益。”

在这次峰会上，长期在俄罗斯总统普京任内任职的外长拉夫罗夫，将与一些制裁与批评俄罗斯的国家代表，进行首次面对面的会晤。

据俄罗斯塔斯社报道，拉夫罗夫已经抵达峇厘岛，并计划在峰会期间会见一些G20外长，但包括贝尔伯克和美国国务卿布林肯在内的部长们已经排除了会见拉夫罗夫的可能性。

G20成员国包括指责莫斯科在乌克兰犯下战争罪并推出制裁措施的西方国家，但也包括像中国、印尼、印度和南非这些对俄罗斯态度较温和的国家。

欧洲和美国的一些官员强调，峇厘岛峰会不会“像往常一样”，德国外长的发言人说，七国集团（G7）国家将协调他们在峇厘岛对拉夫罗夫的回应。

4月在华盛顿举行的G20金融会议期间，英国、加拿大和美国的高级官员在俄罗斯代表发言期间离席。尽管早前有抵制随后的G20会议的言论，但分析人士称，西方国家似乎已经决定，将发言权让给俄罗斯将产生反作用。