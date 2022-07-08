普京：“西方集体”才是乌克兰冲突煽动者

（早报讯）俄罗斯总统普京星期四（7月7日）在克里姆林宫会见国家杜马（议会下院）领导人和各党派领袖时说，以美国为首的“西方集体”才是乌克兰冲突的直接煽动者，是事件发生的罪魁祸首。

据克里姆林宫网站消息，普京说，以美国为首的“西方集体”几十年来一直对俄罗斯极为咄咄逼人。俄方有关在欧洲建立平等安全体系的提议被拒绝，就导弹防御问题开展联合工作的倡议被拒绝，关于北约扩张，尤其是以牺牲原苏联加盟共和国为代价的扩张不可接受的警告被忽视，甚至当初俄罗斯想要加入北约的提议在北约成员看来显然是荒谬的，“因为他们根本不需要像俄罗斯这样的国家”。

普京说，“西方集体”才是乌克兰冲突的直接煽动者，是今天所发生事件的罪魁祸首。“西方想要挑起冲突，以进入对俄罗斯斗争的新阶段，进入遏制俄罗斯的新阶段，显然他们在一定程度上已经取得了成功。战争已经发动，各国对俄制裁接踵而至。”

普京强调，西方“应当意识到，特别军事行动一开始，他们就失败了，因为这意味着美式世界秩序走向全面崩溃的开始”。

他说，这是从美国以自我为中心的全球自由主义向真正的多极化世界过渡的开端，“这个进程已经无法停止”。历史的进程是不可阻挡的，“西方集体”将其世界秩序强加给世界的企图注定要失败。

普京说，西方想在战场上打败俄罗斯，想要和俄罗斯“战斗到最后一个乌克兰人”，这对乌克兰人民来说无疑是一场悲剧，“但似乎一切都在朝着这个方向发展。但是大家应该知道，总的来说我们还没有‘动真格’”。

普京强调，俄方不拒绝和谈，“但是拒绝谈判者应该清楚，谈判进程拖延越久，和谈一事将越困难”。