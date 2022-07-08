乌促加拿大勿移交天然气涡轮机给俄

（早报讯）乌克兰能源部的一名消息人士星期四（7月7日）告诉路透社，乌克兰反对加拿大将一个涡轮机交给俄罗斯国家控制的天然气公司，以向德国供应天然气，因为这一举动将违反对俄罗斯的制裁。

俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）6月将北溪1号管道沿线的产能，削减至平常水平的40%，理由是德国西门子能源公司，在加拿大维修的设备延迟返回。乌克兰能源部的消息人士说：“制裁禁止转让任何与天然气有关的设备。”

消息人士说，万一这个设备的转让得到批准，乌克兰无疑将呼吁欧洲同行重新评估他们的做法。“如果各国不遵循它们就制裁达成一致的决定，我们怎么能谈得上团结呢？”

加拿大自然资源部没有立即回复评论要求。德国的经济部和外交部也没有立即发表评论。

能源部的一名高级消息人士告诉路透社，乌克兰掌握消息称加拿大正准备移交涡轮机。一名熟悉这一事宜的消息人士说，加拿大已经做出了归还涡轮机的决定，并补充说加拿大和德国不希望涡轮机，成为俄罗斯切断通过北溪1号管道的天然气供应的借口。

根据路透社看到的一封信，乌克兰能源部长加卢先科在6月游说加拿大，不要把涡轮机还给俄罗斯天然气业公司。他在信中辩称，即便没有位于加拿大的那台涡轮机，俄罗斯仍有足够的能力通过其运输路线维持供应。

乌克兰指责俄罗斯利用天然气供应作为武器，向基辅的欧洲盟友施压，削弱他们对乌克兰的支持。