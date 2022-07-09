美财长耶伦将出访亚洲 对俄石油“限价”成首要任务

（早报讯）美国财政部当地时间星期五（7月8日）宣布，财政部长耶伦将于下周出访日本、韩国，并出席在印度尼西亚峇厘岛举办的二十国集团（G20）财长会议。

这将是耶伦担任美国财长后首次出访亚洲。据美媒报道，这次耶伦出访的首要任务是在对俄罗斯石油设置价格上限方面寻求盟友支持。美国希望通过限制俄罗斯石油价格来减少俄通过石油获得的收入，同时不至于将俄罗斯剔除在国际石油市场之外。

据财政部声明称，耶伦将于7月12日至13日访问日本，7月15日至16日在峇厘岛参加G20财长会议，7月19日访问韩国。

声明还说，耶伦这次访问亚洲意在加强美国在该地区的领导作用，并将寻求扩大对俄罗斯经济制裁，还将讨论当前全球面临的一些问题。

在一周前举行的七国集团（G7）峰会上，G7成员国领导人同意减少对俄罗斯能源的依赖，并初步同意限制俄罗斯石油和天然气价格，例如对超过限价的俄罗斯原油和石油化工产品不提供保险和运输服务等。

路透社引述美财政部官员的话说，美国目前正在与多个国家接触，试图就对俄罗斯石油“限价”达成一致，目前已经取得“良好进展”。但也有专家质疑，如果印度、中国等俄罗斯石油主要“客户”不赞成，此举将作用甚微。

此外，彭博社认为，日元汇率也将成为耶伦访日的重要议题。近几周，日元兑美元汇率已跌至1998年以来最低水平，日元的不断贬值削弱了日本家庭的购买力，引发日本当局的担忧。