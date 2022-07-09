布林肯：俄罗斯没有意愿就俄乌战事展开外交协商

（早报讯）美国国务卿布林肯批评俄罗斯，指没有迹象显示俄罗斯有意与二十国集团成员国的外长们进行“有意义的外交协商”。

二十国集团外长会议（G20）星期五（7月8日）在印度尼西亚峇厘岛召开。布林肯在一场以粮食与能源安全为主题的全体会议上，发言要求俄罗斯让乌克兰恢复谷物出口，但俄外长拉夫罗夫提前离场，并没有听到布林肯讲话。

法新社报道，布林肯星期六（9日）与中国国务委员兼外长王毅会谈后说：“我们没有看到任何迹象表明俄罗斯准备进行有意义的外交协商，如果有外交协商的机会，我们会抓住它。”

拉夫罗夫星期五在德国外长贝尔伯克演说时退场，当时贝尔伯克针对俄乌战事批评俄罗斯。拉夫罗夫缺席下午的会议，则是因为乌克兰外长库列巴发表视频演讲。

布林肯说：“各国有一个强烈的共识，而俄罗斯被孤立了……事实上，拉夫罗夫外长提前离开会议，可能是因为这个信息已经非常清楚了。”

布林肯也呼吁中国与俄罗斯保持距离。他称，自己在会谈中告诉王毅，这确实是所有人必须站出来的时刻，谴责俄罗斯、要求俄罗斯让乌克兰粮食出口。

他还宣布，美国将再向乌克兰提供3亿6000万美元（约5亿新元）的援助，包括提供粮食、饮用水、紧急医药保健和协助设立避难所等。