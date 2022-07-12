欧盟已冻结价值138亿美元俄资产

（早报讯）欧盟司法专员雷恩德斯星期二（7月12日）说，自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，欧盟已经冻结了价值138亿欧元（约194亿新元）的俄罗斯资产。

雷恩德斯在布拉格告诉记者：“目前，我们已经冻结了来自寡头和其他实体的138亿欧元。但我必须说，其中很大一部分，超过120亿来自五个成员国。”他拒绝透露这五个国家的名字。

德国财政部长克里斯蒂安·林德纳说，6月中旬仅德国冻结的资产价值就达44.8亿欧元。

乌克兰司法部长马柳斯卡在布拉格说，这些资产应该用于支付战争损失赔偿。他说，目前，这些资产受到主权豁免的保护，“但我们的理解是，一个发动战争和实施侵略的国家资产不应受到主权豁免的保护”。

他说：“我们正在遭受经济损失，用乌克兰或欧洲纳税人的钱来弥补所有这些损失是不合理的。”

已封锁俄寡头和官员的3000亿美元资产

一个国际制裁工作组6月底说，这一工作组的成员，包括几个欧盟国家，已经封锁了属于俄罗斯寡头和官员的3000亿美元的资产。“俄罗斯精英、代理人和寡头工作队”（Russian Elites, Proxies and Oligarchs Task Force，简称REPO）说，包括英国、加拿大、日本、美国和其他盟国的成员已经冻结了俄罗斯中央银行拥有的3000亿美元。

迄今为止，欧盟已经通过了六项针对俄罗斯的制裁方案，包括6月初批准的对大多数俄罗斯石油进口的禁令。

共有98家公司和1158名个人，包括俄罗斯总统普京和外交部长拉夫罗夫的财产被冻结。