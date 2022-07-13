印尼开始出口冷冻鸡到新加坡

（早报讯）印度尼西亚星期三（7月13日）起，将首批5万公斤的冷冻鸡出口到新加坡。

随着新加坡食品局早前宣布，印尼成为我国最新的鸡肉来源国之后，目前已有三家印尼供应商获得认证，可为本地市场供应冷冻鸡肉及经加热处理的鸡肉产品。

综合外电和《海峡时报》报道，印尼Charoen Pokphand Indonesia（CPI）供应商星期三傍晚，将首批多达5万公斤的冷冻鸡从印尼雅加达北部港口运往新加坡，预计星期五（15日）到达。这批冷冻鸡价值约20亿印尼盾（约18万7800新元）。

CPI主席哈迪（Hadi Gunawan Tjoe）星期三在记者会上透露，公司预计今年内将逐步向新加坡出口1000公吨冷冻鸡。印尼农业部长夏鲁尔同天则说，这1000公吨的出口合约价值约400亿印尼盾。

CPI另一名高管还说，目前正与新加坡另一个买家商讨合约，希望今年能进一步增加出口到新加坡的冷冻鸡至超过1000公吨。

正寻特殊包装技术 延长冰鲜鸡保质期

至于冰鲜鸡，CPI指出公司正在寻找一种特殊包装技术，以将冰鲜鸡的保质期从目前的四天延长至八天。

印尼家禽饲养者协会主席艾哈迈德说，印尼每周生产约5500万至6000万只家禽，扣除国内消耗量后，剩余的家禽预计还有约15%至20%。

马国在6月1日禁止出口鸡类食品，影响我国约三分之一的鸡肉供应。新加坡目前也从巴西、泰国及澳大利亚等20多个国家进口鸡肉。