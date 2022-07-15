美国财长：G20须采取紧急行动解决粮食安全危机

（早报讯）美国财政部长耶伦敦促二十国集团（G20）主要经济体采取紧急行动，解决因俄乌战事而加剧的短期粮食安全危机，并避免扭曲市场的出口限制和囤积。

耶伦星期五（7月15日）在印度尼西亚举行的二十国集团财长会议上说，各国应该有针对性地采取财政支持措施，帮助最需要的人，而不是采取昂贵和倒退的一揽子补贴。她还呼吁二十国集团成员国增加支出，以应对冲突、气候变化和冠病大流行病引发的经济冲击和粮食安全挑战；由于与战争有关的粮食、肥料和燃料价格上涨，这些挑战日益加剧。

耶伦说，俄罗斯总统普京通过破坏农业设施、盗窃粮食和农业设备，以及有效封锁黑海港口，“利用粮食作为战争武器”。她说，最贫穷国家的贫困家庭受到最直接影响，使发展倒退，破坏先前消除贫困的努力。

耶伦说，二十国集团应该利用现有的粮食安全和农业架构，并坚持要求多边开发银行、设在罗马的粮食机构和全球农业和粮食安全计划（GAFSP），以及其他机构做出更紧急的反应。

美国在俄罗斯入侵乌克兰以来，已经就解决粮食安全问题提供28亿美元（约39亿新元）援助，并在上个月透露将进一步提供27亿6000万美元。耶伦说，美国还在向欧洲复兴开发银行发起的一项倡议提供资金，并将向非洲开发银行的非洲紧急粮食生产基金和其他倡议提供捐助。