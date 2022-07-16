美国官员称俄罗斯官员访问伊朗查看无人机

（早报讯）美国国家安全顾问沙利文说，美国认为俄罗斯官员最近访问了伊朗的一个机场，查看具有攻击能力的无人机。

沙利文星期六（7月16日）在一份声明中说：“据我们评估，一个俄罗斯官方代表团最近查看了伊朗展示具有攻击能力的无人机。据我们所知，这是俄罗斯代表团第一次为了这样的展示访问这个机场。”

声明中还包括6月8日的一个卫星图像，称这是俄罗斯政府代表团当天看到的伊朗的无人驾驶飞行器（UAV）。声明说，俄罗斯7月5日第二次访问同一个机场时，伊朗也展示了类似设备。

消息：伊朗准备向俄罗斯提供数百架无人机

美国本周早前称，根据所掌握的信息，伊朗正准备向俄罗斯提供多达数百架无人机，包括一些武装化无人机，而且德黑兰正准备训练俄罗斯军队使用这些无人机。

伊朗外交部长阿卜杜拉希扬星期五在与乌克兰外长库列巴通电话时，否认美国指伊朗将无人机送往俄罗斯，以用于乌克兰战争，并认为这是毫无根据的。

在美国总统拜登访问中东之际，向中东盟友提供无人机的伊朗星期五宣布在印度洋的首个海军无人机运载师。拜登预计将于星期六在沙特阿拉伯与阿拉伯领导人会面，并讨论整合中东地区的导弹和防御能力，以打击伊朗在这个地区的无人机和导弹袭击。