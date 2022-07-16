G20财长会议承诺解决粮食安全问题

（早报讯）二十国集团（G20）的财政部长和央行行长星期六（7月16日）承诺解决全球粮食安全和债务上升问题，但由于对俄罗斯在乌克兰的战争存在分歧，几乎没有取得政策上的突破。

G20财长和央行行长会议7月15日及16日在印度尼西亚峇厘岛举行。

针对G20解决世界重大问题的有效性出现越来越多的质疑声，美国财长耶伦说，这些分歧使财长和央行行长们无法发表正式公报，但称G20在需要解决日益恶化的粮食安全危机方面达成了“强烈共识”。

印尼财长呼吁取消阻碍粮食供应的贸易保护措施

东道国印尼发表了一份主席声明，印尼财长慕燕妮说，除了关于乌克兰战争的特定声明，大多数议题都取得成员的共识。她称这是G20在本次会议上可能取得的“最佳结果”。

慕燕妮说，由于乌克兰的战争，主持一个分裂的G20会议“相当困难”，但所有成员都同意，粮食安全问题需要特别关注，她呼吁取消阻碍粮食供应流动的贸易保护措施。她说，G20还鼓励及时、有序和协调地在暂停偿债倡议之外，在实施“债务处理共同框架”方面取得进展。

耶伦说：“这是一个充满挑战的时刻，因为俄罗斯是G20的一部分，在如何定性战争的问题上与我们其他人的意见并不一致。”但她强调，这种分歧不应妨碍G20在紧迫的全球问题上取得进展。