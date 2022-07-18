俄防长下令军队 先摧毁乌境内导弹和火箭炮

（早报讯）鉴于西方为乌克兰提供的武器被用来袭击俄罗斯的补给线，俄罗斯国防部长绍伊古星期一（7月18日）下令军队，在乌克兰的军事行动以摧毁对方的远程导弹和火箭炮为优先。

路透社报道，俄罗斯总统普京2月24日下令入侵乌克兰，俄军现在正在乌东部顿巴斯地区继续推进，已占据乌克兰约五分之一的领土。

乌克兰当局此前说，乌军方使用西方最近提供的多管火箭系统，对俄方30个后勤中心和弹药库进行了一系列成功的袭击。

俄罗斯国防部说，为普京最亲密盟友之一的绍伊古18日登上“沃斯拖克”号（Vostok）进行巡视时，“下令这艘战船的司令优先打击敌方的远程导弹和火箭炮。”

与此同时，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫17日警告，乌克兰和西方大国拒绝承认莫斯科对克里米亚的控制，对俄罗斯构成“系统性威胁”，任何来自外部对克里米亚的袭击行动将引发“审判日”的回应。

塔斯社引述梅德韦杰夫的话说，如果克里米亚遭到攻击，“审判日将非常迅速到来，后果惨烈，无处可以躲避。”

梅德韦杰夫并没有多做说明，但他此前曾警告美国，试图惩罚拥有核武器的俄罗斯在乌克兰的行动是危险的，可能危及全人类。梅德韦杰夫也是俄罗斯前总统。

在塔斯社发布梅德韦杰夫讲话的前一天，乌克兰官员暗示克里米亚可能成为海马斯（HIMARS）多管火箭炮系统的袭击目标。由美国提供的这款高机动性、可精准打击目标的火箭炮系统近日刚运抵乌克兰。