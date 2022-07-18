欧盟要求俄立即解除对乌港口封锁

（早报讯）欧盟指责俄罗斯封锁乌克兰港口，威胁到数以万计容易陷入饥荒人口的粮食供应，并要求俄罗斯结束封锁。

欧盟外交事务专员博雷尔博雷尔告诉记者：“这对许多人来说是一个生死攸关的问题。俄罗斯必须解除封锁，允许乌克兰粮食出口。”

博雷尔星期一（7月18日）抵达布鲁塞尔参加欧盟外交部长会议前接受记者采访。这场会议将讨论如何弥补对俄制裁的漏洞。

俄罗斯和乌克兰的谈判员将于星期三（20日）在土耳其伊斯坦布尔会见联合国和土耳其外交官，讨论如何结束俄罗斯对乌克兰港口长达数月的封锁。俄罗斯于2月入侵乌克兰，占领了一些黑海港口，并轰炸其他港口，包括位于敖德萨的重要谷物出口港。乌克兰在港口海域铺设了水雷，以阻止俄罗斯军舰靠近。

乌克兰是全球重要的粮食来源，中东和非洲现在尤其面对粮食供应紧张的问题。

博雷尔说：“最令人担忧的是许多国家缺乏粮食，没有粮食是因为俄罗斯阻止了乌克兰粮食出口。”

他说，乌克兰的欧洲盟友将尽其所能，帮助基辅通过陆路和多瑙河出口粮食，但他强调港口是关键。

他也说，如果20日在土耳其的会谈失败，布鲁塞尔将继续指责俄罗斯在冲突中利用饥饿作为“武器”。

俄罗斯外交部发言人说，莫斯科将带着一份要求清单，立场坚定地参加会谈。莫斯科的要求包括搜查谷物船是否有武器。