俄气通知欧洲客户 天然气供应遭遇“不可抗力”

（早报讯）俄罗斯天然气工业公司（Gazprom，简称俄气）向欧洲至少三家客户宣布天然气供应面对“不可抗力”（force majeure）影响。此举很可能加剧欧洲的能源短缺问题。

“不可抗力”指面对无法抗拒的自然力量而无法履行合约，违约者不必作出损失赔偿。

路透社星期一（7月18日）看到俄气一封志日7月14日的信函，这封信具有法律效力，主要是保护俄气免于支付中断供应的赔偿。此举可能使俄罗斯和西方在入侵乌克兰问题上的紧张局势升级。

信件说，出于“特殊”情况，俄气无法履行供应义务。它也说，不可抗力条款追溯到6月14日开始生效。

一名不愿具名的贸易界人士说，这封信件涉及通过北溪1号管道的供应。北溪1号是通往德国及其他国家的主要天然气输送管道。

俄气没有立即就信件作出回应。

北溪1号因年度维修关闭，维修工作将于7月21日完成，但俄气的一些欧洲客户之前已经担心天然气供应不会恢复。不过，奥地利石油和天然气集团OMV星期一说，它预计北溪1号的天然气供应将按计划恢复。

北溪1号管道于7月11日开始维修前，俄气早在6月14日已减少北溪1号对德国的供气，理由是设备供应商西门子能源公司在加拿大维修的一台涡轮机出现延误。

欧盟正对莫斯科实施全方位制裁，包括设定目标在2027年之前停止使用俄罗斯的化石燃料，但希望在找到替代能源之前继续获得俄罗斯天然气供应。

俄气过去一个月交付的天然气量一直低于客户订购量，通过乌克兰和白罗斯的管道，以及北溪1号的天然气供应已下降。

另据彭博社报道，俄气星期天（7月17日）向中国输送了创纪录的每日天然气供应量。

俄罗斯于2019年底开始向中国供应管道天然气以来，输气量一直在稳步增长，2022年将达到至少150亿立方米，去年交付量是104亿立方米。

报道称，俄罗斯对亚洲出口的增加，并不是莫斯科与西方关系恶化的结果，而是俄罗斯能源流的长期调整，这种调整可能会因乌克兰战争而加速。

今年2月，俄罗斯总统普京访问北京时，俄气与中国签署了第二项协议，通过一条新管道在25年内每年再输气100亿立方米。几周后，俄气又签署一份合同，设计横跨蒙古通往中国的“东方联盟”号管道，每年可输气500亿立方米。

俄气从位于东西伯利亚的气田向中国供应天然气，这些气田并没有与西行管道相连。不过，俄气正在建设一个互联互通的管道，有朝一日可以将输往欧洲邻国的天然气改道输送给亚洲的新客户。