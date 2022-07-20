伊俄土领导人就叙利亚问题举行三方会谈

（早报讯）伊朗总统莱希、俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安星期二（7月19日）晚在伊朗首都德黑兰举行会谈，就在阿斯塔纳进程框架下解决叙利亚问题交换了意见。

新华社报道，据伊朗外交部网站消息，三方在会后发表的联合声明中强调阿斯塔纳进程在和平、可持续解决叙利亚危机方面的主导作用；重申对叙利亚主权、独立、统一和领土完整以及对联合国宪章宗旨和原则的坚定承诺；表示决心继续共同努力打击一切形式和表现的恐怖主义；重申相信叙利亚冲突无法通过军事手段解决。

莱希在会后举行的联合记者会上说，伊朗将一如既往地支持叙利亚，要求美国从叙利亚撤军。美国的单边制裁给叙利亚人民带来额外的压力，剥夺了他们过上正常生活的可能性。

普京说，必须采取必要行动，为叙利亚人决定自己国家的命运并将控制权掌握在自己手中奠定基础。

埃尔多安说，土耳其“将继续打击恐怖组织，希望俄罗斯和伊朗在这场斗争中与土耳其站在一起”。

另据中新社，除叙利亚问题外，会议重申将加强三方各领域协调，推动政治经济合作，同意各方代表在今年年底前以阿斯塔纳模式举行第19届叙利亚问题国际会议。

应普京邀请，下一次三方首脑会议将在俄罗斯举行。

叙利亚问题阿斯塔纳会谈由俄罗斯、土耳其、伊朗三国于2017年1月发起，主要目的是推动叙利亚境内政府军与反对派武装实现停火并合作打击叙境内恐怖组织，就叙利亚国内重大政治问题达成意向性共识，寻求叙利亚危机解决方案。在这一和谈机制框架下，有关方面多次召开国际会议。