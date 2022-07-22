土耳其：乌克兰黑海谷物出口协议22日签署

（早报讯）土耳其总统埃尔多安办公室说，乌克兰、俄罗斯、土耳其三方代表及联合国秘书长古特雷斯将于星期五（7月22日）签署恢复乌克兰黑海谷物出口协议。

路透社报道，埃尔多安办公室21日说，上星期由联合国牵头在伊斯坦布尔举行的谈判就恢复乌克兰黑海谷物出口达成了了一致性协议，与会方将于格林威治标准时间22日下午1时30分（新加坡时间22日晚上9时30分），在伊斯坦布尔多尔马巴赫切宫办公室签署协议文本。这份协议的细节目前尚未公布。

美国国务院对土耳其的宣布表示欢迎，但国务院发言人普赖斯强调，美国关注的是俄罗斯必须切实履行协议。

莫斯科和基辅没有立即确认土耳其总统办公室的宣布。

不过，乌克兰外交部在21日晚间说，由联合国牵头的另一轮解除乌克兰谷物出口封锁的谈判将于22日在土耳其举行。

土耳其国防部长阿卡尔上星期透露，即将签署的协议包括联合检查港口货物交运，土耳其也会与乌克兰、俄罗斯、联合国共同设立一个粮食出口协调中心。

乌克兰和俄罗斯是全球主要小麦供应国，乌克兰也是玉米和葵花籽油的重要生产国，俄罗斯则是化肥出口大国。乌克兰战争导致谷物、食用油、燃料和化肥的价格飙升。俄罗斯2月24日入侵乌克兰后封锁了黑海，数十艘货船未获放行，约2000万吨粮食仍积压在乌克兰敖德萨码头。