俄政府扩大“不友好国家”名单

（早报讯）俄罗斯政府星期五（7月22日）发表声明，将希腊、丹麦、斯洛伐克、斯洛文尼亚和克罗地亚列入对俄“不友好国家”名单。

声明显示，俄政府更新了对俄驻外使领馆机构实施不友好行径的国家名单。希腊、丹麦、斯洛伐克、斯洛文尼亚和克罗地亚被列入这份名单。文件拟针对相关国家驻俄使领馆及机构代表处、办事处雇员数量实施限制措施。

在这份文件中，除了国家名称外，还列出了“不友好国家”驻俄外交使团及领事机构签订劳动合同的人数限制。根据新令，希腊最多可雇佣34人，丹麦20人，斯洛伐克16人，而斯洛文尼亚和克罗地亚外交使团和领事机构不能雇佣员工。

声明同时说，俄罗斯未来或将根据局势发展做出一定调整。

2021年5月，俄政府曾针对美国和捷克出台相关限制措施。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天说，被列入“不友好国家”名单将导致相关国家同俄罗斯的接触水平下降，这同相关国家的不友好表现有关。他同时说，除限制“不友好国家”外交使团在俄雇佣员工外，也不排除相关国家或将面临其他后果的可能。

此外，欧盟理事会21日批准了欧盟委员会对俄第七轮制裁措施，其中包括禁止购买、进口或转让原产于俄罗斯并从俄罗斯出口到欧盟或任何第三国的黄金，扩大对俄罗斯个人和实体的制裁名单，以及扩大禁止向俄罗斯供应军民两用产品和技术清单等。

对此，俄外交部发言人扎哈罗娃说，欧盟的制裁是非法的，并继续将自己推入僵局，欧盟再次试图免除自己对挑起和加剧全球粮食和能源危机的责任。她认为，欧盟试图继续向俄罗斯施压徒劳无益。俄罗斯联邦委员会（议会上院）副主席科萨切夫说，欧盟出台的新一轮反俄制裁表明，欧盟把自己投入了制裁的陷阱，但对俄制裁施压的杠杆却越来越少。