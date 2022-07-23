美敦促俄履行黑海出口协议 吁中国把囤积粮食用于全球人道援助

（早报讯）美国说，俄罗斯必须切实履行在联合国斡旋下签署的黑海出口协议，让乌克兰谷物通过黑海出口，美国也说，中国可将其大量的粮食储备用于全球人道主义需求。

路透社报道，美国驻联合国大使格林菲尔德星期五（7月22日）说，美国希望黑海出口协议“有助于缓解俄罗斯引发的这场危机”，并强调美国“将密切留意黑海情况，确保俄罗斯遵守协议安排。”

另外，美国国务院制裁协调办公室主任奥布莱恩说，美国也希望中国协助应对全球粮食危机。

奥布莱恩指出，在全球数以亿计的人进入粮食不安全的灾难性阶段之时，“中国一直非常积极地采购粮食，而且正在大量囤积粮食”。他说：“我们希望看到它（中国）扮演一个大国应有的角色，为世界各地的穷人提供更多粮食。”

国际谷物理事会估计，2021/22年季度中国的粮食库存为3亿2340万吨，占全球总量6亿零740万吨的一半以上。为世界最大粮食出口国的美国的粮食库存量为5780万吨。

中国驻华盛顿大使馆回应说，中国需要保持一定的粮食储备，因为中国拥有世界不到9%的耕地，总人口却占世界总人口的五分之一。

中国大使馆发言人刘鹏宇说，尽管如此，中国还是为解决全球粮食安全问题做出了积极贡献，例如北京与联合国粮食及农业组织、世界粮食计划署的合作，以及向发展中国家提供了约3万吨紧急人道主义粮食援助。

刘鹏宇说：“美方在指责他国囤粮、催促粮食解冻的同时，却丝毫没有减少自己的粮食能源消耗，甚至借机抬高粮价，谋取私利，极不负责任。”

俄罗斯2月24日入侵乌克兰后封锁了黑海，数十艘货船未获放行，约2000万吨粮食仍积压在乌克兰敖德萨码头。俄乌双方代表7月22日在联合国秘书长古特雷斯和土耳其总统埃尔多安的见证下，在伊斯坦布尔签署协议，以重新开放乌克兰的黑海港口让粮食出口得以恢复。