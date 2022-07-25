俄外长访非洲寻求支持 将饥饿危机归咎西方

（早报讯）俄罗斯外交部长拉夫罗夫在俄乌签署一项旨在缓解全球粮食短缺的协议后启程访问非洲四个国家，寻求非洲盟友的支持，并把饥饿危机归咎于美国与其盟友。

英国广播公司（BBC）和法新社综合报道，拉夫罗夫星期天（7月24日）在开罗向阿拉伯联盟常任代表致辞时指出，西方国家正在歪曲制裁对全球粮食安全影响的真相。

拉夫罗夫指责西方国家试图迫使其他国家遵守它们制定的路线。

拉夫罗夫说，从西方国家对俄罗斯采取的“恶劣”制裁行动得出的一个简单结论是，“这不是关于乌克兰，而是关于未来的世界秩序”。

他说：“西方说人人都必须支持以规则为基础的世界秩序，这些规则的制定取决于西方，得按有利于它们的特定情况来制定。”

俄罗斯向乌克兰发动战争后引发粮食短缺，这对阿拉伯和非洲大部分地区造成严重影响。埃及为世界上最大的小麦进口国之一，去年埃及约80%的进口小麦是来自俄罗斯和乌克兰。

拉夫罗夫在24日早前和埃及外长舒凯里举行会谈后召开的记者会上强调，莫斯科确认俄罗斯谷物产品出口商一定会完成所有订单交付，他说：“普京总统最近与埃及总统塞西通电话时强调了这点。”

拉夫罗夫结束对埃及的访问后将续程到埃塞俄比亚、乌干达和刚果进行访问。

俄罗斯和乌克兰7月22日签署协议，让乌克兰黑海港口重开，以及粮食出口得以恢复。但在俄乌粮食出口协议隔天，乌南部敖德萨港就遭俄国导弹击中，国际社会担心俄国是否会遵守协议。但乌克兰表明会努力恢复从敖德萨和其他黑海港口输出谷物。