印尼暴发口蹄疫 新西兰澳洲收紧边境生物安全措施

（早报讯）印度尼西亚养牛场再暴发口蹄疫情，新西兰和澳大利亚宣布收紧边境生物安全管制措施。

法新社报道，澳洲多名议员在印尼暴发口蹄疫情后呼吁政府对印尼关闭边境，不过澳洲总理阿尔巴尼斯认为，关闭边境将损害澳印的双边贸易。他坚称，政府已采取“有史以来最有力”的生物安全措施，防止口蹄疫进入澳洲。澳洲开始检查来自中国和印尼的包裹和行李，机场也有消毒垫为鞋子消毒。

澳洲农业和商业团体都支持维持边境开放，并警告若对印尼口蹄疫情做出过度反应，可能影响两国高达5亿美元（约6亿9293万新元）的贸易。

新西兰总理阿德恩则在惠灵顿说，口蹄疫可能导致新西兰流失10万个工作岗位。她说：“虽然口蹄疫不会对人类构成威胁，但它可以摧毁我们国家的畜群。口蹄疫对所有偶蹄类都构成了威胁。”

印尼4月首次出现口蹄疫情，新一波疫情波及两省，数十万头奶牛受感染，数千头牛已病死。

截至今年5月的八个月内，新西兰已出口约1700万头羊和200万头牛。口蹄疫可对新西兰这样的畜牧业国家，造成巨大的经济打击。

口蹄疫是由口蹄疫病毒引起，发生于牛、羊、猪等偶蹄动物的一种急性、热性、高度接触性传染病。世界动物卫生组织将口蹄疫列为动物A类烈性传染病，严重危害畜牧业的健康发展以及相关产品的对外贸易，对国家的政治、经济具有深远的影响。